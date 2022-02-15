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ЦБ РФ и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля

Отмечается, что клиенты не только открыли через приложение цифровые кошельки на платформе, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.
Известия
На первом этапе планируют опробовать эмиссию цифрового рубля и некоторые другие операции.
РИА Новости
По результатам тестирования сформируют дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.
РИА Новости
На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за госуслуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством.
Finam.Ru

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Центробанк и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля
RT на русском04:15
Банк России приступил к тестированию платформы цифрового рубля
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ЦБ РФ и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля
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