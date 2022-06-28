Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей.
Польша намерена выставить счет российскому «Газпрому», потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин во время конференции, проходившей в польском Сенате.
Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.
Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.