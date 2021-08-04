Будьте в Плюсе

ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 13,4 млрд рублей

Хорошо ли подобран заголовок?
Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября планирует направить на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей.
Finam.Ru
Днем ранее объем покупки валюты составил 13,4 млрд рублей.
Финмаркет
В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.
ПРАЙМ
Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Объемы покупки валюты Минфином РФ вырастут с 6 августа

Экономика сегодня13:40

Минфин РФ закупит валюту почти на 316 млрд рублей

ФАН13:14

Банк России 29 июля купил валюту на 13,4 млрд руб

Финмаркет2 августа в 03:27

Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября купит валюту и золото на 315,9 миллиарда рублей

ПРАЙМ05:24

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты с 6 августа

Finam.Ru05:25

ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 13,4 млрд рублей

ТАСС03:35

Минфин РФ купит валюты и золота на 315 миллиардов рублей

Комсомольская правда07:21
Интересное

В Карелии обнаружили место массового захоронения узников концлагеря времен войны

Поисковой отряд Олонецкой оперативной группы обнаружил в Олонецком районе Карелии около поселка Ильинский место массового захоронения узников Ильинского концентрационного лагеря, действовавшего здесь в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС13:04

Наталья Селезнева поддержала Меньшикова в скандале с увольнениями актеров театра Ермоловой

Известная актриса Наталья Селезнева прокомментировала действия художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, принявшегося за сокращение труппы учреждения.
Центральная Служба Новостей10:13