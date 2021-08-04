ТАССЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 13,4 млрд рублейХорошо ли подобран заголовок?ДаНетМинфин РФ с 6 августа по 6 сентября планирует направить на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей.Finam.RuДнем ранее объем покупки валюты составил 13,4 млрд рублей.ФинмаркетВ период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.ПРАЙМЭтому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРидусЦентральная Служба НовостейКапитал страныФАНПодробнее о событииОбъемы покупки валюты Минфином РФ вырастут с 6 августаЭкономика сегодня13:40Минфин РФ закупит валюту почти на 316 млрд рублейФАН13:14Банк России 29 июля купил валюту на 13,4 млрд рубФинмаркет2 августа в 03:27Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября купит валюту и золото на 315,9 миллиарда рублейПРАЙМ05:24Минфин РФ увеличит объем покупки валюты с 6 августаFinam.Ru05:25ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 13,4 млрд рублейТАСС03:35Минфин РФ купит валюты и золота на 315 миллиардов рублейКомсомольская правда07:21Показать ещёОценить21Поделиться