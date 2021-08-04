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ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 13,4 млрд рублей

Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября планирует направить на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей.
Finam.Ru
Днем ранее объем покупки валюты составил 13,4 млрд рублей.
Финмаркет
В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.
ПРАЙМ
Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда.
ПРАЙМ

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