Экономика
REGNUMЦБ РФ лишил лицензии ярославский «Кредпромбанк»
В «Кредпромбанке» назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 344 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 15 ноября отозвал лицензию у ООО КБ «Кредитинвест» (Дагестан).
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Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»
Новости Ярославля 76.ru06:25
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Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Шоу-бизнес
Решетова случайно показала лицо их общего с Тимати сына
Возлюбленная российского рэпера Тимати Анастасия Решетова ненароком продемонстрировала фотографию их общего с артистом сына Ратмира, который родился в октябре этого года, пишет vm.ru.
Транспорт
На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
В массовом ДТП на КАД столкнулись десять машин
В массовом ДТП на 39-м км КАД столкнулись не восемь автомобилей, как сообщалось ранее, а десять.
Авто
Toyota представила новую Toyota RAV4 Prime
Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Происшествия
В Одессе приостановил работу аэропорт
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Политика
В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
Наука
В России нашли способ повышения точности работы сенсоров
В лабораторных условиях для оценки физических характеристик материалов сенсоров измеряется магнитострикционный эффект — изменение размеров образца под воздействием приложенного магнитного поля.
Армия и оружие
Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США
Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
Наука
Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
Политика
США оказались для России основным рынком сбыта «гражданских» патронов
Минобороны и другие силовые структуры РФ почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, а основной рынок сбыта патронов для гражданского оружия - это США, сообщил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Игры
Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале
Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Футбол
Миранчук перейдет в «Ювентус» за 20 млн евро
В минувший четверг итальянские СМИ сообщили, что Ювентус согласовал трансфер полузащитника сборной России и столичного Локомотива Алексея Миранчука следующим летом.
Футбол
Тамбов — Локомотив 1:2 (Перерыв)
В Саранске очередной matchday: ФК «Тамбов» в рамках российской Премьер-лиги сыграет со знаменитым клубом «Локомотив» Москва.