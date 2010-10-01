Экономика

REGNUMREGNUMЦБ РФ лишил лицензии ярославский «Кредпромбанк»

В «Кредпромбанке» назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 344 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 15 ноября отозвал лицензию у ООО КБ «Кредитинвест» (Дагестан).
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Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Кредпромбанк"

Гарант06:41

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РБК01:34

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ТАСС01:15
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В массовом ДТП на 39-м км КАД столкнулись не восемь автомобилей, как сообщалось ранее, а десять.
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Минобороны и другие силовые структуры РФ почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, а основной рынок сбыта патронов для гражданского оружия - это США, сообщил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
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Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
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Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

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Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

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В минувший четверг итальянские СМИ сообщили, что Ювентус согласовал трансфер полузащитника сборной России и столичного Локомотива Алексея Миранчука следующим летом.
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