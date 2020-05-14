Финансы
Экономика сегодняЦБ РФ: максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 5,51%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольших объем депозитов, в первой декаде мая выросла до 5,51%.
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Звезды «Безумного Макса» Терон и Харди рассказали о своем конфликте
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Здоровье
В России обнаружили новый вид коронавируса
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Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США
Американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, какие проблемы системы здравоохранения США показала ситуация с распространением коронавируса.
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NewInform вчера в 05:32
Здоровье
Строительство медцентра Минобороны завершилось на Камчатке
На Камчатке завершились строительство многофункционального медицинского центра на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили ИА "Камчатское время" в пресс-центре ТОФ.
Камчатское время 02:20
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
18 губернаторов нарушили вводные по выходу с карантина
В 18 субъектах уже разрешены прогулки в парках, показывает исследование фонда «Петербургская политика», хотя Роспотребнадзор рекомендует делать это только на финальном этапе выхода с карантина.
URA.Ru вчера в 16:43
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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Варварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии
Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии.
РЕН ТВ 02:01
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Политика
Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США
Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США. Об этом сообщили американские журналисты на телеканале CNBC.
Piter.tv 02:20
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Задержаны двое мужчин, подозреваемые во вчерашнем нападении на полицейского в Ногинске, заявила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 02:25
Технологии
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники продолжают придумывать новые способы, чтобы получить доступ к интернет-банкам россиян.
Аргументы недели 00:33
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Общество
ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится
Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме.
Ведомости 00:00
Армия и оружие
Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии
В России приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру вчера в 16:48
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
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НТВ вчера в 11:48
Общество
В Минпросвещения сообщили о переносе ЕГЭ
Сроки проведения Единых государственных экзаменов для выпускников 11 классов в 2020 году будут перенесены на более поздний период.
ПолитРоссия 13 мая в 06:38