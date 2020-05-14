Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ РФ: максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 5,51%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольших объем депозитов, в первой декаде мая выросла до 5,51%.
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Банк «Веста» уменьшил ставки по рублевым вкладам

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Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде мая выросла до 5,51%

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Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку

Коммерсантъвчера в 11:23
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Фигурное катание

Экс-ученица Тутберидзе поддержала Трусову

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Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику

«Нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику», — добавил премьер-министр.
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Кино

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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

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По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
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В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса

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