Финансы
Экономика сегодняЦБ РФ: максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 5,51%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольших объем депозитов, в первой декаде мая выросла до 5,51%.
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Комментарии
Экономика
Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
«Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 триллиона до 8,8 триллиона долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7 процентам глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни», — отмечается в документе.
Lenta.ru 01:13
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
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Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости 13 мая в 06:08
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Фигурное катание
Экс-ученица Тутберидзе поддержала Трусову
Российская фигуристка Дарья Паненкова, которая раньше тренировалась в группе Этери Тутберидзе, выступила в поддержку Александры Трусовой, передает "Спорт-Экспресс".
Московский Комсомолец 03:40
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Здоровье
На месторождениях в Иркутской области вводится карантин
Карантин на стройках и месторождениях севера продлится столько, сколько нужно, чтобы стала ясна картина происходящего и источники заражения.
КП - Иркутск вчера в 02:55
Общество
Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику
«Нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику», — добавил премьер-министр.
Телеканал 360° 04:55
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия
Москвичка заявила о пропаже украшений после пожара в Хамовниках
Жительница квартиры в доме на Фрунзенской набережной, где 14 мая произошел пожар, заявила о пропаже ювелирных изделий после инцидента.
РБК 04:49
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
В Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса
За последние сутки в Татарстане подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 03:46
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Здоровье
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. 15 мая в регионе подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан 04:19
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Футбол
Сегодня РФС может принять решение о возобновлении сезона РПЛ
На заседании должны принять решение, будет ли возобновлен, в частности, сезон РПЛ, который был прерван в марте после 22 туров.
Sports.ru 03:14
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Светлане Светличной исполняется 80 лет
Сегодня, 15 мая, свой день рождения отмечает известная советская актриса и некогда настоящий секс-символ СССР Светлана Светличная: ей исполняется 80 лет.
Экспресс газета 00:45
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43