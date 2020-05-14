Финансы
Экономика сегодняЦБ РФ: максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 5,51%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольших объем депозитов, в первой декаде мая выросла до 5,51%.
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Тугарев — Сёмину: вы дали мне дорогу в большой футбол
Вы дали мне дорогу в большой футбол.
RT на русском 14:11
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Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
Игромания.ру 15:35
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Газета.Ru 12:25
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 72,4%
Продажи новых автомобилей в России упали на 72,4% в апреле этого года. За месяц продано 38 922 автомобиля.
TatCenter 12 мая в 05:57
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
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Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50
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Украинская премьер-лига решила возобновить футбольный сезон-2019/20 30 мая, сообщается на сайте киевского клуба "Динамо".
Интерфакс-Спорт 09:26
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
В Москве зафиксировано увеличение смертности за апрель
Заммэра отметила, что Москва опубликовала эти данные сознательно и самостоятельно, чтобы их могли использовать все.
Эхо Москвы 13:33
Общество
От коронавируса скончался уже пятый насельник Троице-Сергиевой лавры
Как отмечено в официальном Telegram-канале группы, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко) скончался от осложнений коронавирусной инфекции.
Росбалт 15:45
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Авто
Меры господдержки автопрома позволят произвести более 220 тыс. машин
Автостат вчера в 04:52
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Здоровье
The Guardian (Великобритания): Россия отстаивает «исключительную точность» своей статистики по сovid-19 (The Guardian)
Российские официальные лица отводят в сторону подозрения насчет необычайно низкого уровня смертности от сovid-19 и уверяют, что их метод определения причин смерти «исключительно точен».
ИноСМИ 12:55
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю.
РБК 17:00
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
В Минпросвещения обозначили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на замминистра Глушко о том, что в текущем году школьники смогут сдать в рамках ЕГЭ лишь два предмета.
ИА Новороссия 09:55
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Футбол
Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»
Ранее появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может возглавить "Ньюкасл".
Soccer.ru 16:23
Общество
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ 04:27
Экономика
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Шоу-бизнес
Время не ждет: Сергей Жигунов познакомил новую возлюбленную с мамой
Сосед Жигунова Сергей Заграевский сообщил СМИ, что артист даже познакомил свою возлюбленную с мамой Галиной Ивановной.
Woman.ru 08:19
Политика
Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине
Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.
Российская газета 17:21
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Футбол
«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью
Спорт-Экспресс 09:25