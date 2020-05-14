Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольших объем депозитов, в первой декаде мая выросла до 5,51%.

ЦБ РФ: максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 5,51%

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