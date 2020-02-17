ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

с чего всё началось

Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.

ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов

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