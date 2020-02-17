Экономика
ТК ЗвездаЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Россиян предупредили о похолодании в марте
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Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
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Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
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На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
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