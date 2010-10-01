Финансы
REGNUMЦБ РФ может понижать ключевую ставку без риска дефляции – экономист
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
По информации источника, дата начала выпуска кроссовера не будет перенесена.
Лезги газет 06:36
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 24 июля в 12:47
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Армия и оружие
Российские Су-35 в Ливии разгромили позиции террористов
Российские истребители Су-35 действительно были замечены на территории Ливии и даже приняли участие в нанесении ударов по террористам и силам Правительства национально согласия.
Avia.pro вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.
РИА Новости 06:47
Общество
Скульптор Михаил Шемякин оценил изменения на могиле Высоцкого
Скульптор и художник Михаил Шемякин назвал Александра Рукавишникова, который является автором памятника на могиле Владимира Высоцкого, талантливым мастером.
RuNews24.ru вчера в 07:51
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия 24 июля в 11:01
Кино
Зак Снайдер представил необычный костюм Супермена
Видео демонстрирует короткую сцену, во время которой «Человек из стали» летит вниз на встречу с Альфредом, одетым в черный костюм Супермена.
Evo-rus.com 04:27
Игры
Игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов
Entertainment Майкл Элкинд сообщил в соцсетях, что представленная в 2011-м и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла чистый доход в размере около 600 миллионов долларов США.
Goroday.ru 06:48
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
Футбол
Президент «Барселоны»: «Мы не получили ни евро с 14 марта и потеряли 200 миллионов»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на каталонский клуб.
Матч ТВ 05:51
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Авто
Марко: Мосли и Экклстоун давно бы нас замедлили…
После трёх гонок подряд самое время перевести дух и собраться с силами, но команде Red Bull Racing не до отдыха.
F1news.ru 05:57
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31