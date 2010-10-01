Финансы

REGNUMREGNUMЦБ РФ может понижать ключевую ставку без риска дефляции – экономист

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

О понижении ключевой ставки ЦБ

Давыдов.Индекс24 июля в 09:31

Бизнес в РФ не будет расширять производство за счет кредитов – прогноз

REGNUM24 июля в 03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
40
Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

По информации источника, дата начала выпуска кроссовера не будет перенесена.
Лезги газет 06:36
80
Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ 24 июля в 12:47
6
Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Lenta.ru 00:14
264
Армия и оружие

Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
492
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
117
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Армия и оружие

Российские Су-35 в Ливии разгромили позиции террористов

Российские истребители Су-35 действительно были замечены на территории Ливии и даже приняли участие в нанесении ударов по террористам и силам Правительства национально согласия.
Avia.pro вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.
РИА Новости 06:47
79
Общество

Скульптор Михаил Шемякин оценил изменения на могиле Высоцкого

Скульптор и художник Михаил Шемякин назвал Александра Рукавишникова, который является автором памятника на могиле Владимира Высоцкого, талантливым мастером.
RuNews24.ru вчера в 07:51
71
Футбол

«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»

Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
6
Игры

На новых пачках «Доритос» нашли логотип Call of Duty: Black Ops Cold War

Игромания.ру 04:53
Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe

Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
5
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета вчера в 09:54
236
Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
19
Общество

Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия 24 июля в 11:01
59
Кино

Зак Снайдер представил необычный костюм Супермена

Видео демонстрирует короткую сцену, во время которой «Человек из стали» летит вниз на встречу с Альфредом, одетым в черный костюм Супермена.
Evo-rus.com 04:27
1
Игры

Игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов

Entertainment Майкл Элкинд сообщил в соцсетях, что представленная в 2011-м и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла чистый доход в размере около 600 миллионов долларов США.
Goroday.ru 06:48
1
Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
1
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
52
Кино

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон

Evo-rus.com 03:50
5
Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
68
Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
375
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
231
Общество

34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области

26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
123
Футбол

Президент «Барселоны»: «Мы не получили ни евро с 14 марта и потеряли 200 миллионов»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на каталонский клуб.
Матч ТВ 05:51
Здоровье

Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии

Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
2
Авто

Марко: Мосли и Экклстоун давно бы нас замедлили…

После трёх гонок подряд самое время перевести дух и собраться с силами, но команде Red Bull Racing не до отдыха.
F1news.ru 05:57
Здоровье

На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
554
Единоборства

Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное