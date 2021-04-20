По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

РИА Новости 22:06