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ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 4,75%

Аналитики считают, что Центральный банк Российской Федерации на заседании совета директоров 23 апреля может повысить ключевую ставку до 4,75%. Рынок допускает такой исход событий на фоне преобладания в стране проинфляционных факторов.В источнике
РБК
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С чего всё началось

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.
РИА Новости22:06

Подробнее о событии

Аналитики допустили рост ключевой ставки ЦБ до 5%

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Рынок ожидает увеличения ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 4,75%

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Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

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Россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 5%

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Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля - ING Bank

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