ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 4,75%
Аналитики считают, что Центральный банк Российской Федерации на заседании совета директоров 23 апреля может повысить ключевую ставку до 4,75%. Рынок допускает такой исход событий на фоне преобладания в стране проинфляционных факторов.В источнике
С чего всё началось
Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу
По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.
РИА Новости22:06