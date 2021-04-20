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ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 4,75%

Аналитики считают, что Центральный банк Российской Федерации на заседании совета директоров 23 апреля может повысить ключевую ставку до 4,75%. Рынок допускает такой исход событий на фоне преобладания в стране проинфляционных факторов.В источнике
С чего всё началось

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.
РИА Новости22:06

Подробнее о событии

Более вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. на заседании 23 апреля - «Финам»

Финмаркет06:57

Повышение ставки практически неизбежно

ПРАЙМ05:20

Россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 5%

Телеканал 360°22:38

Эксперты оценили шансы на повышение уже в апреле ключевой ставки ЦБ до 5%

РБК02:00

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

РИА Новости22:06

Аналитики допустили рост ключевой ставки ЦБ до 5%

Рамблер03:35

Рынок ожидает увеличения ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 4,75%

Известиявчера в 18:30
Интересное

СБУ перевели в режим повышенной боевой готовности

Сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие их деятельности, в большинстве областей проводятся масштабные антитеррористические учения, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
РИА Новости07:43