Цель по инфляции может быть пересмотрена по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), проведение которого в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.
МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад.