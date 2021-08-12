МИД Азербайджана: оскорбивший Жириновского дипломат был уволен пять лет назад

МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад.