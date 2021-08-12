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ЦБ РФ может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года

Банк России может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года.
ТАСС
Цель по инфляции может быть пересмотрена по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), проведение которого в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
ПРАЙМ
На пресс-конференции в июле Набиуллина напомнила про опыт ряда стран, которые, начав, как и Россия, с таргета в 4%, затем понизили цель до 2-3%.
Финмаркет
Как сообщало ранее Delovoe.tv, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7–6,2%.
Деловое.ТВ

Подробнее о событии

Банк России может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года
Деловое.ТВ02:39
Банк России может пересмотреть целевой показатель инфляции к середине 2022 года
Областная газета02:25
ЦБ может пересмотреть таргет по инфляции
Piter.tv01:27
Банк России может пересмотреть таргет по инфляции к середине 2022 года
ТАССвчера в 11:43
ЦБ РФ может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года
Интерфаксвчера в 11:18

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