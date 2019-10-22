Финансы
TatCenterЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 5% к середине 2021 года
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 5% к середине 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Ставка, по которой ЦБ выдает кредиты банкам под залог ценных бумаг (ключевая), может упасть до 5% и даже ниже к середине 2021 года, говорится в прогнозе РЭУ имени Плеханова. После уменьшения этого показателя следует ожидать падения процентов по ипотеке и по вкладам.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Как сообщает ToDay News Ufa источник, со слов доктора Мясникова лекарствами-пустышками являются такие популярные средства, как: препараты от насморка; успокоительные средства; снотворные.
ToDay News Ufa 14:10
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Общество
Блогер обнаружил на старой виниловой пластинке зашифрованное послание
Блогер из Канады Робин Харброн обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание, сообщает РИА Новости.
Невские Новости 00:00
Общество
В России представят плацкартный вагон с душем
По словам представителя ТМХ, первый построенный плацкартный вагон модели 61-4516, предназначенный для эксплуатации в виде двухвагонных сцепов, с душем будет показан на выставочной площадке в рамках форума "Россия-Африка", который открывается 23 октября в Сочи.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие
Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии
У США остался один час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
Экономика
Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран
В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать.
Lenta.ru 13:20
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Политика
Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Lenta.ru 13:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм
Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил пожизненный запрет на посещение матчей клуба за расистские оскорбления защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1), сообщает Daily Mail.
Чемпионат 13:55
Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Футбол
«Шахтёр» и загребское «Динамо» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтёр» и загребское «Динамо» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:48
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 02:50
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 00:35
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи и Японии сопровождали полёт российских Ту-95МС
Южная Корея и Япония поднимали в воздух истребители для сопровождения двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые выполняли плановые полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей.
News.ru 09:49
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Кино
Роман Курцын вышел на «Большущую охоту»
На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.
Газета Metro 10:06
Происшествия
В Волгограде военнослужащие бросали семечки в Вечный огонь
Двух военнослужащих задержала полиция на Аллее Героев в центре Волгограда — мужчины щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь.
REGNUM 08:59
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29