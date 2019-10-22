Ставка, по которой ЦБ выдает кредиты банкам под залог ценных бумаг (ключевая), может упасть до 5% и даже ниже к середине 2021 года, говорится в прогнозе РЭУ имени Плеханова. После уменьшения этого показателя следует ожидать падения процентов по ипотеке и по вкладам.

с чего всё началось

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 5% к середине 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова.

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 5% к середине 2021 года

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