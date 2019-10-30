Экономика
Вести.ФинансЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом. ЦБ продолжает диалог с саморегулируемой организацией (СРО) форекс-дилеров о выработке этого стандарта.
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с чего всё началось
Если же неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, то должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб. После тестирования инвестор получит доступ, в частности: К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.РБКвчера в 00:00
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