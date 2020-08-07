ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки
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Москва, 7 августа 2020, 12:18 — REGNUM В Центральном банке РФ видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 7 августа заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу РБК.В источнике
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В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Национальная служба новостей04:36