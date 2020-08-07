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REGNUM
REGNUM

ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

Москва, 7 августа 2020, 12:18 — REGNUM В Центральном банке РФ видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 7 августа заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу РБК.В источнике
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Финмаркет

Потенциал дальнейшего снижения ставки ограничен инфляционными рисками - глава департамента ЦБ РФ

Финмаркет05:54
Аргументы и Факты

Центробанк видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки

Аргументы и Факты05:33
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС04:32
RT на русском

В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

RT на русском04:49
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостей04:36
REGNUM

ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

REGNUM05:18
News.ru

ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

News.ru04:25

В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".
В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании
ТАСС05:52
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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Головокружение при резком вставании говорит о риске развития деменции

Как продемонстрировало новое исследование учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, люди, испытывающие головокружение при вставании, обладают повышенным риском развития деменции.
UfaTime.ru06:34
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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