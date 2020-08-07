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REGNUM
REGNUM

ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

Москва, 7 августа 2020, 12:18 — REGNUM В Центральном банке РФ видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 7 августа заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу РБК.В источнике
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RT на русском

Экономист оценил заявление о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки

RT на русском10:02
News.ru

Ещё одно снижение ключевой ставки ЦБ скажется на рубле

News.ru08:16
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС04:32
Аргументы и Факты

Центробанк видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки

Аргументы и Факты05:33
REGNUM

ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

REGNUM05:18
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостей04:36
Экономика сегодня

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ скажется на рубле

Экономика сегодня06:10

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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Учебные заведения Дона 1 сентября начнут работу по новым правилам

В случае если в недели, оставшиеся до Дня знаний, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме, однако многое в их работе изменится.
Правительство Ростовской области09:30
11

Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNewsвчера в 01:53

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новости15:35
21

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
78

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
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