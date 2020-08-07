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В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью телеканалу РБК, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.В источнике
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ФедералПресс

Центробанк заговорил об очередном снижении ключевой ставки

ФедералПресс04:38
ПРАЙМ

Банк России по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП

ПРАЙМ04:55
RT на русском

В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

RT на русском04:49
Аргументы и Факты

Центробанк видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки

Аргументы и Факты05:33
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостей04:36
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС04:32
News.ru

ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

News.ru04:25

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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