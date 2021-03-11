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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году

Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".В источнике
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«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»

Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
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