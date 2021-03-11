ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году
Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".В источнике
С чего всё началось
«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»
Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известия16:01