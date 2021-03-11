Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".

С чего всё началось «Пока инфляция остается выше целевого ориентира» Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей. Известия 16:01