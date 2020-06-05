Банк России не ожидает взрыва инфляции из-за принимаемых мер господдержки в условиях пандемии, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

ЦБ РФ не ожидает взрыва инфляции из-за мер господдержки при пандемии

Общество Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист. 20

Энергетика Польша повысит тариф на транзит российского газа Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. 168

Хоккей Брагин стал главным тренером сборной России "Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, большое спасибо за доверие", - цитирует Брагина официальный сайт ФХР. 2

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 785

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K

Общество Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 4,9K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова снялась в клипе Газманова 18+ Родион Газманов умудрился снять на карантине клип на песню «Удаленка», причем, как только музыкальный фильм попал в Сеть, ему тут же присвоили возрастной ценз 18+.

Экономика С чистого листа после списания налогов и взносов 11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,3K

Происшествия Три человека пострадали в ДТП на Павшинском мосту в Туле В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля госпитализирован с различными травмами, а водителю и пассажиру "ЗАЗ Шанс" была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили.

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 5

Экономика Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.

Общество В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19. 1,9K