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Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыЦБ РФ не ожидает взрыва инфляции из-за мер господдержки при пандемии

Банк России не ожидает взрыва инфляции из-за принимаемых мер господдержки в условиях пандемии, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
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Россиян успокоили насчет «взрыва инфляции»

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Глава ЦБ: России не грозит взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу

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Набиуллина: никакого взрыва инфляции в России из-за соцмер кабмина на фоне COVID не будет

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ЦБ не ожидает «взрыва инфляции» из-за социальных мер правительства

Коммерсантъвчера в 09:23

Глава ЦБ исключила взрывную инфляцию в России

Rambler News Serviceвчера в 09:09

Набиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 09:43
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Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
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Газета.Ru вчера в 07:02
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Один турецкий военный погиб и двое ранены в сирийском Идлибе

Один турецкий военнослужащий погиб и двое были ранены в результате нападения на медицинский автомобиль в сирийском городе Идлибе, сообщили в Минобороны республики.
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В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord вчера в 03:43
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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РИА Новости вчера в 05:44
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Происшествия

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Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
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Общество

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Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

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Три человека пострадали в ДТП на Павшинском мосту в Туле

В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля госпитализирован с различными травмами, а водителю и пассажиру "ЗАЗ Шанс" была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили.
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Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
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Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

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Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
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В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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