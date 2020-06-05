Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыЦБ РФ не ожидает взрыва инфляции из-за мер господдержки при пандемии
Банк России не ожидает взрыва инфляции из-за принимаемых мер господдержки в условиях пандемии, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
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Глава ЦБ: России не грозит взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу
Парламентская газетавчера в 09:49
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ вчера в 06:13
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу 6 июня
В субботу, 6 июня, православные христиане отмечают Вселенскую родительскую субботу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:16
Здоровье
Медик раскрыла детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере
РИА Новости вчера в 15:58
Общество
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
Армия и оружие
Один турецкий военный погиб и двое ранены в сирийском Идлибе
Один турецкий военнослужащий погиб и двое были ранены в результате нападения на медицинский автомобиль в сирийском городе Идлибе, сообщили в Минобороны республики.
Коммерсантъ 01:49
Хоккей
Брагин стал главным тренером сборной России
"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, большое спасибо за доверие", - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
ProstoProSport вчера в 02:15
Общество
В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом
В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord вчера в 03:43
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа 04 июня в 11:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова снялась в клипе Газманова 18+
Родион Газманов умудрился снять на карантине клип на песню «Удаленка», причем, как только музыкальный фильм попал в Сеть, ему тут же присвоили возрастной ценз 18+.
7Дней.ру вчера в 10:00
Общество
В Москве за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
В Москве за сутки выявили 1992 новых случая заражения коронавирусом.
РБК 03:47
Экономика
С чистого листа после списания налогов и взносов
11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Павшинском мосту в Туле
В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля госпитализирован с различными травмами, а водителю и пассажиру "ЗАЗ Шанс" была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили.
Тульская служба новостей 03:27
Политика
МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Чехии является провокацией, за которую придется ответить, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Политика
Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru вчера в 05:02
Общество
В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52