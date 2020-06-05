Финансы
Самара-ГИСЦБ РФ незначительно повысил курсы иностранных валют
Курсы иностранных валют в самарских банках незначительно изменились по сравнению с показателями на четверг, 4 июня. Доллар можно было купить за 69,21 рубля, евро — за 77,52 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднялась.
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Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Общество
Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске
RT на русском 07:27
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных
Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Футбол
Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в Тарасовке
Евро-футбол.ру 07:35
Политика
Колокольцев представил личному составу замминистра Лебедева
Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу заместителя министра — начальника Следственного департамента МВД Сергея Лебедева, министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского, начальника управления по Смоленской области Валерия Саржина и начальника управления по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергея Костенко.
RT на русском 09:29
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Футбол
Николич хочет усилить «Локомотив» игроком «Монако»
Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать форварда «Монако» Стевана Йоветича.
Нева Спорт 07:15
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Футбол
Вратарь забил со штрафного и спас команду от поражения (видео)
В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
Sportmail.ru 07:49
Кино
Объявлена программа Каннского кинофестиваля
Вечером 3 июня президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр в пустом кинозале Дворца фестивалей объявил номинантов на конкурсную программу в этом году.
Piter.tv вчера в 03:58
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Транспорт
Тестирование онлайн-тахографов началось в России
Как сообщает портал «Коммерсант», онлайн-тахографы призваны заменить сотрудников ГИБДД, фиксирующих превышение скоростного режима.
ГЛАС.RU 04:01
Здоровье
Лекарство от пищевых расстройств подошло для лечения коронавируса
Недорогое средство от расстройства пищеварения «Фамотидин» может быть эффективно для лечения коронавируса.
Русская Планета 08:11
Гаджеты
Apple может задержать выход нового iPhone 12
Как передает Bloomberg, CEO Broadcom Хок Тан обмолвился о «задержке основного продукта» у «крупного североамериканского производителя мобильных телефонов», чем, по мнению журналистов, подтвердил слухи о задержке выхода нового iPhone.
АБН 06:59
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Гаджеты
В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
МИТ 04:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29