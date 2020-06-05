Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСЦБ РФ незначительно повысил курсы иностранных валют

Курсы иностранных валют в самарских банках незначительно изменились по сравнению с показателями на четверг, 4 июня. Доллар можно было купить за 69,21 рубля, евро — за 77,52 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднялась.
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Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
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В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
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