ЦБ РФ обновил собственный рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России 22 апреля провел операции по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетом 23 апреля на общую сумму 23 млрд рублей (свыше 300 млн долларов) — и тем самым в третий раз за текущую неделю обновил рекорд по этому показателю.В источнике
С чего всё начиналось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).