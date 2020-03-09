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ЦБ РФ обновил собственный рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Аргументы и Факты
  • Вести.Ru9:21
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Банк России 22 апреля провел операции по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетом 23 апреля на общую сумму 23 млрд рублей (свыше 300 млн долларов) — и тем самым в третий раз за текущую неделю обновил рекорд по этому показателю.В источнике
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С чего всё начиналось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).
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