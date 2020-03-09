ЦБ РФ обновил собственный рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Банк России 22 апреля провел операции по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетом 23 апреля на общую сумму 23 млрд рублей (свыше 300 млн долларов) — и тем самым в третий раз за текущую неделю обновил рекорд по этому показателю.