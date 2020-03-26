с чего всё началось

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Общество В нерабочую неделю детсады и школы закроются 25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.

Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Общество Льва Лещенко переместили в реанимацию По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Шоу-бизнес Инна Макарова будет похоронена на Троекуровском кладбище Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова, ушедшая из жизни на 94-м году жизни, будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Единоборства Емельяненко оскорбил Шлеменко из-за запрошенного гонорара Российский боец ММА Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

Политика Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.

Здоровье Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.