Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русском10:18

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ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

ПРАЙМ10:06

ЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

РИА Новости11:55

ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

RT на русском10:18

ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

РБК10:22

ЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»

Известия12:13

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

Ведомости10:44

Российские банки перейдут на особый режим работы в выходную неделю

URA.Ru10:22
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Общество

В нерабочую неделю детсады и школы закроются

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Росбалт 10:34
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Общество

Льва Лещенко переместили в реанимацию

По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.
КМВ Новости вчера в 15:49
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Американская компания Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4.
Evo-rus.com 08:26
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 11:48
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 03:24
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Evo-rus.com 08:44
Шоу-бизнес

Инна Макарова будет похоронена на Троекуровском кладбище

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова, ушедшая из жизни на 94-м году жизни, будет похоронена на Троекуровском кладбище.
ТАСС 07:16
Единоборства

Емельяненко оскорбил Шлеменко из-за запрошенного гонорара

Российский боец ММА Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.
News.ru 05:34
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Политика

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
РБК 09:31
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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