Коронавирус
ИзвестияЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
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