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ЦБ РФ объявил гражданам в РФ с кредитом или ипотекой кредитные каникулы до 30 сентября

Специалисты Центробанка России рассказали, что ждет граждан, у которых есть потребительские или ипотечные кредиты.
Primpress.ru
Согласно предложению регулятора, в скором времени в РФ введут кредитные каникулы.
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Ожидается, что российские банки до 30 сентября 2022 года смогут вводить кредитные каникулы для розничных заемщиков и клиентов МСП.
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Главное условие участия в программе — снижение дохода заемщика на 30% и более по сравнению с предыдущим месяцем.
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