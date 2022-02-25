При использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности.
«Вынужден сообщить, что после ожесточенных боев на подступе к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону», — написал Лагута, добавив, что оборона города была подавлена.
Театр "Школа современной пьесы" (ШСП) снял актера Марата Башарова со спектакля "Город", поскольку тот вовремя не вылетел на Кипр, где должен был играть в этой постановке, сообщила в пятницу заместитель художественного руководителя театра по творческим вопросам Екатерина Кретова.