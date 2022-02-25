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ЦБ РФ объявил о ряде новых мер поддержки финсектора

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Банк России в связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке объявил о ряде новых мер поддержки финансового сектора.
Finam.Ru
В целях расширения возможностей брокерских организаций управлять своей ликвидностью ЦБР не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
Finam.Ru
При использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности.
Finam.Ru
Решение вступит в силу с момента официального опубликования нормативного акта Банка России.
АК&М

Подробнее о событии

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