Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ обяжет банки отвечать на жалобы клиентов в установленный срок

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ЦБ РФ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов и отвечать на них в установленный срок, кроме того, он хочет получить право устанавливать правила продажи банками финансовых продуктов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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ЦБ считает необходимым обязать банки рассматривать жалобы клиентов в установленный срок

ТАСС07:20

ЦБ РФ обяжет банки отвечать на жалобы клиентов в установленный срок

Интерфакс07:19

ЦБ предложил обязать финансовые организации отвечать на жалобы клиентов

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