Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ обяжет банки отвечать на жалобы клиентов в установленный срок
ЦБ РФ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов и отвечать на них в установленный срок, кроме того, он хочет получить право устанавливать правила продажи банками финансовых продуктов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Футбол
«Челси» договорился с «Аяксом» по трансферу Зийеха
"Челси" согласовал с "Аяксом" покупку полузащитника Хакима Зийеха.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Политика
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку
Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Общество
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Происшествия
Помощник Айрата Хайруллина рассказал о крушении вертолета
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Общество
WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Основатель и основной владелец Amazon Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Музыка
В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представила сингл "Ты мог быть героем" с неизданного альбома рок-группы "Кино".
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Экономика
Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»
Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Политика
Песков заявил о последствиях русофобии на Украине
"Понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью родственных российско-украинских отношений", - сказал представитель Кремля.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Экономика
ЦБ хочет контролировать правила продажи финансовых продуктов
Банк России хочет получить право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Политика