Экономика

РБКРБКЦентробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений. Рабочие группы ЦБ по актуализации регулирования начали работать в августе 2019 года.
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