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ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями

Тестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров и услуг, а также оплаты государственных платежей начнется в России осенью 2022 года.
ТАСС
Первый зампред ЦБ сказала, что клиенты организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли наличные на цифровые рубли, а также совершили переводы между собой.
ТАСС
Регулятор получил еще более десяти заявок от участников рынка - как банков, так и финансовых посредников, - которые хотели бы принять участие в тестировании платформы цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ.
Интерфакс
Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.
ТАСС

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