Регулятор получил еще более десяти заявок от участников рынка - как банков, так и финансовых посредников, - которые хотели бы принять участие в тестировании платформы цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал процесс слияния тройных галактик Центр изображения скрыт густым облаком пыли, видно только свет от фоновой галактики, которые проходит через внешние границы.
Сенатор подчеркнула важность наличия у россиян возможности сообщать о своем психоэмоциональном состоянии после излечения от COVID-19, на сегодняшний день жалобы переболевших коронавирусом на депрессию и потерю памяти возникают часто, заключила Святенко.