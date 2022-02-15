ИнтерфаксЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублямиВ рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации и запустить переводы между физлицами.ИнтерфаксО ходе первого этапа тестирования цифрового рубля ЦБ сообщил 15 февраля.РБКВ пилотировании платформы принимают участие 12 банков.ФинмаркетПервый зампред ЦБ сказала, что клиенты организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли наличные на цифровые рубли, а также совершили переводы между собой.ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMКомсомольская правдаРБКРоссийская газетаИзвестияLife.ruRT на русскомЭкономика сегодняФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииЦБ РФ планирует начать второй этап тестирования цифрового рубля осеньюИзвестия02:05В ЦБ заявили о планах установить лимиты на остаток цифровых рублей в кошелькахИзвестиявчера в 10:17Самое цитируемоеВторой этап тестирования цифрового рубля планируют начать осеньюМосква 2401:43ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублямиИнтерфаксвчера в 15:09ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежейКоммерсантъ18:56«Известия»: ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежейТАСС17:29Центробанк России начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями этой осеньюЭхо Москвывчера в 15:30В ЦБ подтвердили, что второй этап тестирования платформы цифрового рубля намечен на осеньRT на русском01:27Показать ещёОценить13Поделиться