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ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями

В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации и запустить переводы между физлицами.
Интерфакс
О ходе первого этапа тестирования цифрового рубля ЦБ сообщил 15 февраля.
РБК
В пилотировании платформы принимают участие 12 банков.
Финмаркет
Первый зампред ЦБ сказала, что клиенты организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли наличные на цифровые рубли, а также совершили переводы между собой.
ТАСС

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ЦБ РФ планирует начать второй этап тестирования цифрового рубля осенью
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