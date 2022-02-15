Клиенты банков открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.
В НАТО заявили, что Украина срочно запросила у альянса более сотни внедорожников, 760 надувных лодок с моторами, десятки единиц тяжелой строительной техники, а также 43 тысячи пар перчаток на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).