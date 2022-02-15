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ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями

Банк России вместе с участниками рынка начал тестирование платформы цифрового рубля и успешно провел первые переводы в цифровой валюте между гражданами, сообщает
 пресс-служба регулятора.
Frank Media
Клиенты банков открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.
Коммерсантъ
Предполагается, что на первом этапе тестирования платформы будет проведен выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами.
Finam.Ru
По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля, сообщает пресс-служба регулятора.
Право.ру

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ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями
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