Экономика
Политика СегодняЦБ РФ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центральный банк России применил к Сбербанку штрафные санкции, так как организация не подключилась к Системе быстрых платежей вовремя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 6 ноября.
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Футбол
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» на последних минутах матча в ЛЧ
Встреча прошла 6 ноября на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на третьей минуте встречи забил полузащитник туринцев Аарон Рэмзи.
Lenta.ru 14:49
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Космос
Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор
Популярная механика 13:38
Авто
Автомобили Jaguar Land Rover получат экраны в стиле SmartWatch
Уже в ближайшие годы покупатели смогут получить машину с приборной панелью, покрытую экранами в стиле SmartWatch.
Дни24 вчера в 06:46
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Космос
На МКС отправили 12 бутылок вина
На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса 15:02
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online вчера в 07:00
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия 09:39
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 14:21
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин.
Российская газета 20:59
Происшествия
Брат солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозе изнасилования
При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух.
РИА Новости 08:43
Политика
ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
Известия 17:37
Футбол
«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»
Перед матчем с «Лейпцигом» многие болельщики гадали, какую схему игры выберет Сергей Семак.
Петербургский дневник вчера в 14:59
Технологии
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Армия и оружие
Командиров начнут увольнять из-за недовольных солдат
29 октября председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская заявила, что массовое убийство в забайкальском поселке Горный, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, произошло из-за неуставных отношений, с которыми не боролось начальство.
Lenta.ru 20:57
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Футбол
Абраам Хашманян возглавил сборную Армении
Новым главным тренером сборной Армении стал Абраам Хашманян, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Спорт-Экспресс 10:22
Хоккей
Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде
Discover24 вчера в 01:30
Культура
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже
Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
ФедералПресс 04 ноября в 06:50
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Общество
Росстат назвал среднюю зарплату российского учителя
Средняя месячная зарплата российского учителя за первые 9 месяцев 2019 года составила 40,377 тыс. рублей, следует из материалов Росстата, опубликованных в среду.
DP.RU 06:47
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa 10:47