Банки лишились антикризисных льгот по проблемным кредитам бизнесу
Центробанк с 1 апреля лишил российские коммерческие банки поблажек, введенных в прошлом году для преодоления последствий пандемии коронавируса, пишет РБК.
Ряд послабления Банка России, позволяющие банкам не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, с 1 апреля отменяются.
Также с 1 апреля прекращают действовать рекомендации регулятора не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.
По данным Банка России, с начала кризиса игроки реструктурировали корпоративные ссуды на 5,5 трлн руб., или 15,4% корпоративного портфеля (.pdf).