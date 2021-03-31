СК не подтвердил информацию о частичном разрушении вертолета, упавшего под Калининградом

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ не подтверждает частичное разрушение вертолета Ка-32, упавшего в Куршский залив в Калининградской области 25 марта, во время его эвакуации на берег.