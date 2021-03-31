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РБК

Банки лишились антикризисных льгот по проблемным кредитам бизнесу

Центробанк с 1 апреля лишил российские коммерческие банки поблажек, введенных в прошлом году для преодоления последствий пандемии коронавируса, пишет РБК.
Lenta.ru
Ряд послабления Банка России, позволяющие банкам не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, с 1 апреля отменяются.
ТАСС
Также с 1 апреля прекращают действовать рекомендации регулятора не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.
Компания
По данным Банка России, с начала кризиса игроки реструктурировали корпоративные ссуды на 5,5 трлн руб., или 15,4% корпоративного портфеля (.pdf).
РБК
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