Сенатор США предложил ввести санкции против Лукашенко

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», - отмечается в его заявлении.