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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

В качестве эквайеров (организаций, обеспечивающих техническую возможность приема карт), как правило, выступают банки. За свои услуги они берут комиссию, большая часть которой впоследствии выплачивается выпустившему карту банку (эмитенту) за возможность определить остаток на счете покупателя.В источнике
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Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Lenta.ruвчера в 12:52
ТАСС

ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий

ТАССвчера в 10:09
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение о прекращении действия ограничений комиссии за эквайринг, введенных на период пандемии

Финмаркетвчера в 11:38
Городовой

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Городовойвчера в 11:01
Парламентская газета

Центробанк отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий

Парламентская газетавчера в 10:40
Rambler News Service

ЦБ отказался продлевать ограничение размера комиссий за эквайринг

Rambler News Serviceвчера в 10:13
Банки.ру

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках

Банки.рувчера в 12:05

Сенатор США предложил ввести санкции против Лукашенко

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», - отмечается в его заявлении.
Аргументы и Факты19:00
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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