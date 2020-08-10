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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

ЦБ РФ отменил временные ограничения на размер эквайринговых комиссий

Напомним, в начале эпидемии до 30 сентября 2020 Центробанк России ввел ограничение на эквайринговые комиссии в размере 1% при покупках продуктов, медикаментов и товаров повседневного спроса через интернет.В источнике
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Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Lenta.ruвчера в 12:52
Банки.ру

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках

Банки.рувчера в 12:05
ТАСС

ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий

ТАССвчера в 10:09
Городовой

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Городовойвчера в 11:01
Парламентская газета

Центробанк отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий

Парламентская газетавчера в 10:40
Rambler News Service

ЦБ отказался продлевать ограничение размера комиссий за эквайринг

Rambler News Serviceвчера в 10:13
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение о прекращении действия ограничений комиссии за эквайринг, введенных на период пандемии

Финмаркетвчера в 11:38

В Сенате США пригрозили восстановлением санкций против Белоруссии

«Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против [президента] Александра Лукашенко и его окружения», – подчеркнул Менендес.
В Сенате США пригрозили восстановлением санкций против Белоруссии
Взгляд.ру22:29
45

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
46

Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого "языка войны", когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
РИА Новости00:56

Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
2

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
1,4K

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
2,9K

Тайфун «Мекхала» обрушился на побережье Китая

Как сообщало ИА REGNUM, «Мекхала», который является уже шестым за год тайфуном в Китае, усилился до уровня мощного тропического шторма с эпицентром в 390 км к югу от города Сямэнь в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
REGNUM22:46

Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфаксвчера в 09:58
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
2

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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