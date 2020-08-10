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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

ЦБ РФ отменил временные ограничения на размер эквайринговых комиссий

Напомним, в начале эпидемии до 30 сентября 2020 Центробанк России ввел ограничение на эквайринговые комиссии в размере 1% при покупках продуктов, медикаментов и товаров повседневного спроса через интернет.В источнике
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Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Lenta.ruвчера в 12:52
Банки.ру

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках

Банки.рувчера в 12:05
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение о прекращении действия ограничений комиссии за эквайринг, введенных на период пандемии

Финмаркетвчера в 11:38
Городовой

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Городовойвчера в 11:01
Парламентская газета

Центробанк отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий

Парламентская газетавчера в 10:40
Rambler News Service

ЦБ отказался продлевать ограничение размера комиссий за эквайринг

Rambler News Serviceвчера в 10:13
ТАСС

ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий

ТАССвчера в 10:09

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
REGNUM20:48
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На карликовой планете Церера нашли подземный океан

В ходе недавнего исследования ученые проанализировали снимки Цереры в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом Dawn, который изучал карликовую планету между 2015 и 2018 годами, прежде чем у него закончилось топливо.
На карликовой планете Церера нашли подземный океан
Ридус03:14
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
RT на русском02:49
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В конгрессе США призвали Лукашенко прекратить «бессмысленное насилие»

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Белоруссии после президентских выборов, призвали белорусские власти положить конец "бессмысленным актам насилия".
РИА Новости23:53

Актёр Назаров написал стих после скандального матча «Спартак» — «Сочи»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после скандального матча с «Сочи» в первом туре чемпионата России, который завершился со счётом 2:2, в своём «инстаграме» представил новое стихотворение.
Чемпионат18:20

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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