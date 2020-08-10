ЦБ РФ отменил временные ограничения на размер эквайринговых комиссий
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Напомним, в начале эпидемии до 30 сентября 2020 Центробанк России ввел ограничение на эквайринговые комиссии в размере 1% при покупках продуктов, медикаментов и товаров повседневного спроса через интернет.В источнике
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