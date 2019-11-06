Экономика

ПРАЙМПРАЙМЦБ РФ отозвал еще одну лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

В марте ЦБ отозвал у "АСКО-Жизнь" лицензию на добровольное страхование жизни в связи с неосуществлением компанией в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности.
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ЦБ отозвал лицензию на добровольное личное страхование у СК «АСКО-Жизнь»

ТАССвчера в 01:19

ЦБ отозвал одну из лицензий страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банки.рувчера в 01:39

ЦБ РФ отозвал еще одну лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

ПРАЙМвчера в 01:58

ЦБ отозвал одну из лицензий у страховой компании «АСКО-Жизнь»

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:57

Центробанк отозвал еще одну лицензию у страховщика «АСКО-Жизнь»

Inkazanвчера в 01:52

Отозвана лицензия у СК «АСКО-Жизнь» в связи с добровольным отказом от деятельности

Финмаркетвчера в 04:08

ЦБ отозвал одну из лицензий у страховой компании из Татарстана «АСКО-Жизнь»

Реальное времявчера в 07:57
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Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 05 ноября в 07:35
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Происшествия

В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок

РИА Новости 00:47
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Общество

В школе на Алтае закрыли спортзал из-за превышения уровня радона

На Алтае суд приостановил работу спортзала в школе в селе Озеро-Куреево, где многократно был превышен уровень радона в воздухе, сообщили в пресс-центре Роспотребнадзора.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 05 ноября в 01:45
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша

До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Происшествия

Либертарианца Светова отпустили в качестве свидетеля после допроса

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит по уголовному делу в качестве свидетеля, после допроса он был отпущен, сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 14:28
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Дума ТВ вчера в 05:44
Армия и оружие

Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая

Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт 05 ноября в 15:58
Политика

Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Известия вчера в 18:03
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК вчера в 18:53
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество

Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет из колонии по УДО

Life.ru 01:19
Политика

Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Авто

У Toyota появился кроссовер за миллион рублей

Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен.
Motor 05 ноября в 04:56
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество

На Сицилии власти решили раздавать дома бесплатно

Московский Комсомолец вчера в 15:36
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