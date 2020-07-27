Экономика

Piter.tvPiter.tvЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Центробанк России своим приказом отозвал лицензию у банка "Невастройнвест" (Петербург). Как отмечается в сообщении мегарегулятора, эта кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
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Лопнуло терпение: почему отозвали лицензию у «Невастройинвест» миллиардера Александрова

DP.RU03:56

Четыре банка лишены лицензий: чьим активам Центробанк выдал чёрную метку?

REGNUMвчера в 22:58

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК24 июля в 05:26

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру24 июля в 05:30

ЦБ лишил лицензии петербургский банк

АБНвчера в 18:40

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС24 июля в 02:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Service24 июля в 02:10
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Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»

Общественная служба новостей вчера в 13:00
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Общество

В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
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Армия и оружие

Приказ о прекращении огня в Донбассе выдан на Украине

Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 0:00 понедельника.
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Кино

Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов

Peterburg2.ru вчера в 15:29
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Общество

Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО

В рамках «стандартизирования информации и отчетности» ученые, занимающиеся сбором информации о неопознанных летающих объектах при минобороны США, раскроют некоторые тайны.
Evo-rus.com 01:26
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
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Экономика

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Общество

В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен

Российская газета 01:29
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Здоровье

Повторных случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не было

Повторных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не зарегистрировано.
Алтайская правда 03:47
Общество

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
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Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.
Газета.Ru вчера в 12:44
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК 25 июля в 22:49
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Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
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Авто

Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com 02:15
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Гаджеты

Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12

Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
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Происшествия

Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

REGNUM 02:16
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Футбол

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Коммерсантъ вчера в 18:23
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Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом

О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
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Общество

Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект

Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта.
BFM.ru 03:24
Общество

В Татарстане за сутки выявлено 33 случая заражения коронавирусом

В республике за прошедшие сутки зарегистрированы 33 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Кайбицкие зори 03:58
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Игры

Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds

Игромания.ру 03:13
Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
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Общество

Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
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Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»

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«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
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В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка

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Футбол

Вертонген и Ворм покидают «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сообщил, что вратарь команды Мишел Ворм и игрок обороны Ян Вертонген покидают клуб.
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