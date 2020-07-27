Экономика
Piter.tvЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Центробанк России своим приказом отозвал лицензию у банка "Невастройнвест" (Петербург). Как отмечается в сообщении мегарегулятора, эта кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
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Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5635 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 03:52
Армия и оружие
Приказ о прекращении огня в Донбассе выдан на Украине
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 0:00 понедельника.
РЕН ТВ 02:41
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Peterburg2.ru вчера в 15:29
Общество
Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО
В рамках «стандартизирования информации и отчетности» ученые, занимающиеся сбором информации о неопознанных летающих объектах при минобороны США, раскроют некоторые тайны.
Evo-rus.com 01:26
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Российская газета 01:29
Здоровье
Повторных случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не было
Повторных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не зарегистрировано.
Алтайская правда 03:47
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.
Газета.Ru вчера в 12:44
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
РБК 25 июля в 22:49
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com 02:15
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом
О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
Om1.ru вчера в 20:30
Общество
Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект
Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта.
BFM.ru 03:24
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 33 случая заражения коронавирусом
В республике за прошедшие сутки зарегистрированы 33 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Кайбицкие зори 03:58
Игры
Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
Игромания.ру 03:13
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
Lenta.ru 03:29
Авто
Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный автомобиль - универсал ГАЗ - 31105.
Российская газета 02:20
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили 02:13
Футбол
Вертонген и Ворм покидают «Тоттенхэм»
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сообщил, что вратарь команды Мишел Ворм и игрок обороны Ян Вертонген покидают клуб.
Sport24.ru 03:53