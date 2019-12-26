Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Основное предпочтение россияне отдавали смартфонам с камерами свыше 16 Мп и экранами большой диагонали — свыше 6 дюймов.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Политика
Президент Ирака подал в отставку
Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
Политика
Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»
США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
Общество
Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Экономика
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Происшествия
Обыск в ФБК проводили судебные приставы
Политика
Путин поблагодарил Патрушева за улиток
"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Технологии
В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT
Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
Кино
Создатель «Ведьмака» поделился впечатлениями о сериале
Анджею Сапковскому — автору серии книг «Сага о ведьмаке» — понравилась актёрская игра Генри Кавилла, который исполнил роль Геральта.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Музыка
Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия
Происшествия
Решением суда арестовано имущество замглавы Генштаба Арсланова
В Москве по решению суда арестовано имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает ТАСС.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.