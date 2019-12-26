Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.
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