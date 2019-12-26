Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.
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Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский лайнер. Главное
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Происшествия
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Технологии
Mir Pay может стать обязательным для гаджетов
Сегодня, 27 декабря 2019 года, стало известно, что Mir Pay может стать обязательным для гаджетов, продаваемых в России.
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Общество
Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года
На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
Фигурное катание
Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
Гаджеты
Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов
Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Кино
Старшенбаум не стала сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Смутил актрису и откровенный эпизод — во-первых, она не хотела, чтобы Петров смотрел её постельную сцену с Иваном Янковским (несмотря на то, что это просто кино), а во-вторых, Старшенбаум знает, что участие в подобных сценах может затемплохо сказаться на актёрской карьере — режиссёры сознательно не приглашают сниматься женщин, сыгравших когда-либо страсть в кино.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Наука
Вплоть до Адама: генеалогия человечества по мужской линии
Определить свою личную родословную любой человек мог с помощью архивов ЗАГСов, ревизских сказок, церковноприходских книг — на три, пять, хорошо если на 10−15 поколений.
Армия и оружие
Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3
Исследуя видео взлета бомбардировщика RF-34050 с испытательного аэродрома ЛИИ имени Громова под Москвой, автор публикации обращает внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, и продолжительность форсажа.
Интернет
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения для групповых чатов
Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», но ее смысл до сих пор не ясен.
Авто
Cadillac представил новинки для России
На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Происшествия
В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб
По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Политика
Киевская схема вымогательства внезапно заработала – Украина впервые получила деньги за «воздушное вторжение» в Крым
Напомним, что Киев, отказывающийся признавать итоги народного референдума в Крыму, считает полеты на полуостров «нарушением украинского воздушного пространства».