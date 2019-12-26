Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.

Происшествия В Казахстане разбился пассажирский лайнер. Главное Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.

Политика Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Гаджеты Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3 Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.

Общество Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.

Политика Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.

Гаджеты Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.

Кино Старшенбаум не стала сниматься в «Тексте» из-за Петрова Смутил актрису и откровенный эпизод — во-первых, она не хотела, чтобы Петров смотрел её постельную сцену с Иваном Янковским (несмотря на то, что это просто кино), а во-вторых, Старшенбаум знает, что участие в подобных сценах может затемплохо сказаться на актёрской карьере — режиссёры сознательно не приглашают сниматься женщин, сыгравших когда-либо страсть в кино.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Наука Вплоть до Адама: генеалогия человечества по мужской линии Определить свою личную родословную любой человек мог с помощью архивов ЗАГСов, ревизских сказок, церковноприходских книг — на три, пять, хорошо если на 10−15 поколений.

Армия и оружие Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3 Исследуя видео взлета бомбардировщика RF-34050 с испытательного аэродрома ЛИИ имени Громова под Москвой, автор публикации обращает внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, и продолжительность форсажа.

Интернет В WhatsApp появятся исчезающие сообщения для групповых чатов Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», но ее смысл до сих пор не ясен.

Авто Cadillac представил новинки для России На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.