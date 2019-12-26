Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.
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ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Плато», «Урал-Рецепт М» и «Адвант-Страхование»

ТАССвчера в 02:37

Центробанк лишил лицензии уральского страховщика

URA.Ruвчера в 03:03

Банк России лишил лицензий три страховые компании

REGNUMвчера в 03:27

Центробанк РФ отозвал лицензии у трёх страховщиков

Life.ruвчера в 02:50

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Интерфаксвчера в 09:32

ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банки.рувчера в 01:29

Центробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

News.ruвчера в 03:00
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Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский лайнер. Главное

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.
Ведомости 00:40
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Происшествия

Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
РИА Новости вчера в 05:17
Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

РБК вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Технологии

Mir Pay может стать обязательным для гаджетов

Сегодня, 27 декабря 2019 года, стало известно, что Mir Pay может стать обязательным для гаджетов, продаваемых в России.
Саминвестор 01:45
Политика

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 02:31
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 25 декабря в 06:40
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru вчера в 08:45
Общество

Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года

На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
Gazeta.SPb вчера в 11:22
Фигурное катание

Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Российская газета вчера в 10:57
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
RT на русском 01:51
Гаджеты

Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
REGNUM 25 декабря в 18:34
Гаджеты

Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад

Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Игромания.ру вчера в 13:00
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Телеканал 360° 00:50
Политика

Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 02:07
Кино

Старшенбаум не стала сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Смутил актрису и откровенный эпизод — во-первых, она не хотела, чтобы Петров смотрел её постельную сцену с Иваном Янковским (несмотря на то, что это просто кино), а во-вторых, Старшенбаум знает, что участие в подобных сценах может затемплохо сказаться на актёрской карьере — режиссёры сознательно не приглашают сниматься женщин, сыгравших когда-либо страсть в кино.
Inc-news.ru 01:18
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Наука

Вплоть до Адама: генеалогия человечества по мужской линии

Определить свою личную родословную любой человек мог с помощью архивов ЗАГСов, ревизских сказок, церковноприходских книг — на три, пять, хорошо если на 10−15 поколений.
Популярная механика вчера в 05:27
Армия и оружие

Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3

Исследуя видео взлета бомбардировщика RF-34050 с испытательного аэродрома ЛИИ имени Громова под Москвой, автор публикации обращает внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, и продолжительность форсажа.
Российская газета 02:14
Интернет

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения для групповых чатов

Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», но ее смысл до сих пор не ясен.
ITZine.ru 02:11
Авто

Cadillac представил новинки для России

На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.
MotorPage.Ru 25 декабря в 10:20
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости вчера в 09:11
Происшествия

В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб

По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
РБК 01:44
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском вчера в 10:22
Политика

Киевская схема вымогательства внезапно заработала – Украина впервые получила деньги за «воздушное вторжение» в Крым

Напомним, что Киев, отказывающийся признавать итоги народного референдума в Крыму, считает полеты на полуостров «нарушением украинского воздушного пространства».
Новостной фронт 02:27
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