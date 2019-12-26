Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.
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Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
Трехмесячную девочку, брошенную матерью на трассе, ищут в Кузбассе
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10
Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч. Предположительно, в линейке выйдут две модели, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, которые как раз и могут получить аккумуляторы на 4500 и 5000 мА•ч соответственно.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Футбол
Гвардьола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о нападающем Серхио Агуэро.
Авто
Названа дата дебюта нового Land Rover Defender в России
Комплектации Land Rover Defender для нашего, а также стоимости сообщат в январе 2020 года.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с новыми санкциями ВАДА
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Экономика
Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства
«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
Армия и оружие
На Украине испытали новую боевую машину по стандартам НАТО
Сообщалось, что данная гаубица имеет калибр 155 миллиметров, что соответствует стандартам, принятым в армиях стран НАТО.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Фигурное катание
В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию
Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес похвалилась подтянутым телом
В кадре 50-летняя поп-дива позирует у красного автомобиля Porsche в спортивной одежде под цвет кузова.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Политика
В Вене стартовали газовые переговоры России и Украины
В пятницу, 26 декабря, в Вене стартовали переговоры России и Украины по транзиту газа.
Политика
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.