Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.
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Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Шоу-бизнес
Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Армия и оружие
Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии
«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
Футбол
«Панарин рассказал правду про жизнь российского народа». Итоги года от Геннадия Орлова
Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном подвел итоги 2019 года.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Здоровье
В Окружном кардиодиспансере более 4 тысяч югорчан прошли диагностику на новом компьютерном томографе
Ежедневно в отделении лучевой диагностики Окружного кардиодиспансера выполняют до 120 исследований, около трети – на новом компьютерном томографе.
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Единоборства
Емельяненко принял вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы ЧР Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Хоккей
Кошечкин и Нестрашил принесли «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В Риге матчем между местным "Динамо" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Наука
На берегу реки в Якутии обнаружили мумию древнего лемминга
Останки животного обнаружили на берегу реки Тирехтях в 2016 году неподалеку от места, где в прошлом собирали бивни мамонтов.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Гаджеты