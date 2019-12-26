Экономика

News.ruNews.ruЦентробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

Как следует из сообщений ЦБ, компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, у «Урал-Рецепт М» и у «Адвант-Страхования» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.
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ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Плато», «Урал-Рецепт М» и «Адвант-Страхование»

ТАССвчера в 02:37

Центробанк лишил лицензии уральского страховщика

URA.Ruвчера в 03:03

Банк России лишил лицензий три страховые компании

REGNUMвчера в 03:27

Центробанк РФ отозвал лицензии у трёх страховщиков

Life.ruвчера в 02:50

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Интерфаксвчера в 09:32

ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банки.рувчера в 01:29

Центробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

News.ruвчера в 03:00
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Происшествия

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Lenta.ru 00:38
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Политика

Пенсионная реформа стала самым важным событием года

44% опрошенных «Левада-центром» россиян назвали самым важным событием 2019 года пенсионную реформу и ее последствия.
Солидарность вчера в 08:20
Кино

Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Россия – Культура 24 декабря в 12:34
Авто

UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России

Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.
32CARS.ru вчера в 01:52
Происшествия

В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Газета.Ru вчера в 08:21
Общество

Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика

Частные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Ведомости 25 декабря в 12:24
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru вчера в 08:45
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском 25 декабря в 23:33
Политика

Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Российская газета вчера в 09:51
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

Культуромания вчера в 05:31
Экономика

Красная икра подешевела в России

Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
URA.Ru вчера в 21:29
Кино

«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия

«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
News.ru 25 декабря в 03:51
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Кино

Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Телепрограмма вчера в 07:43
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ вчера в 04:05
Энергетика

Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.
REGNUM 24 декабря в 14:46
Политика

Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
RT на русском вчера в 23:54
Здоровье

Ульяновским медикам повысят оклады до 55%

По поручению губернатора Сергея Морозова уже в следующем году планируется утверждение нормативно-правовой базы в части увеличения оклада, говорится в релизе минздрава.
Ульяновск онлайн 00:43
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Футбол

Роналду назвал главный свой трофей и лучший гол за карьеру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что победа на Евро-2016 в составе сборной Португалии является для него самой значимой в карьере.
Sportbox.RU вчера в 18:23
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru вчера в 10:01
Гаджеты

Android 11 получит долгожданную возможность

Как сообщает источник, это должно измениться в следующем году с выходом Android 11.
iXBT.com вчера в 23:46
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru вчера в 18:40
Общество

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
РИА Новости вчера в 20:01
Футбол

В Орле появится футбольный манеж за 450 миллионов рублей

Полная стоимость стадиона составляет 450 миллионов рублей.
RuNews24.ru вчера в 14:31
Общество

В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
NewInform 25 декабря в 03:02
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