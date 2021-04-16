ИзвестияЦБ РФ отозвал лицензию у ИнтерпромбанкаЦентральный Банк (ЦБ) России 16 апреля отозвал лицензию у «Интерпромбанка» (Москва). Отмечается, что по величине активов банк занимал 151-е место в банковской системе государства.В источникеИзвестияРосбалтe1.ruНародные новостиРадио МаякLife.ruПРАЙМКомсомольская правдаРамблерТК ЗвездаРЕН ТВРИА НовостиSM NewsKonkurent.ruСлово и ДелоОбщественная служба новостей66.ruRT на русскомREGNUMТелеканал 360°ПолитРоссияIt`s My CityНациональная служба новостейЭкономика сегодняiReactorZnak.comКП - ЕкатеринбургПолитика СегодняРоссийская газетаМосковский Комсомолец ЕкатеринбургПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию у ИнтерпромбанкаRT на русском02:01Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»Газета.Ru00:01ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»Life.ru01:50Центробанк отозвал лицензию у московского ИнтерпромбанкаРЕН ТВ01:45Банк России отозвал лицензию у ИнтерпромбанкаПРАЙМ01:42ЦБ РФ отозвал лицензию у ИнтерпромбанкаИзвестия02:00ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»e1.ru01:31Показать ещёОценить135Поделиться