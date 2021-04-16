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ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Центральный Банк (ЦБ) России 16 апреля отозвал лицензию у «Интерпромбанка» (Москва). Отмечается, что по величине активов банк занимал 151-е место в банковской системе государства.В источнике
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ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка

RT на русском02:01

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

Газета.Ru00:01

ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»

Life.ru01:50

Центробанк отозвал лицензию у московского Интерпромбанка

РЕН ТВ01:45

Банк России отозвал лицензию у Интерпромбанка

ПРАЙМ01:42

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Известия02:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

e1.ru01:31
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