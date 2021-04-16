Роспотребнадзор предложил обязать прибывших из Турции и Танзании сдать второй ПЦР-тест

Роспотребнадзор предложил обязать россиян, прибывающих до 1 мая 2021 года из Турции и Танзании на территорию РФ, в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на COVID-19.