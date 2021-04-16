Японский вице-премьер заявил о возможности пить воду с АЭС «Фукусима-1»

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение Японии о сбросе в океан воды с атомной станции, заявил, что японским официальным лицам, сообщившим, что «ничего не будет, если выпить эту воду» с аварийной АЭС «Фукусима-1», стоит проверить это на личном опыте.