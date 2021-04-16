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Известия

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Центральный банк (ЦБ) России 16 апреля отозвал лицензию у Интерпромбанка (Москва). Отмечается, что по величине активов банк занимал 151-е место в банковской системе государства.В источнике

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ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка

RT на русском02:01

Банк России отозвал лицензию у Интерпромбанка

ПРАЙМ01:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

РИА Новости00:56

ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»

Life.ru01:50

Центробанк отозвал лицензию у московского Интерпромбанка

РЕН ТВ01:45

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Известия02:00

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

e1.ru01:21
Интересное

Японский вице-премьер заявил о возможности пить воду с АЭС «Фукусима-1»

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение Японии о сбросе в океан воды с атомной станции, заявил, что японским официальным лицам, сообщившим, что «ничего не будет, если выпить эту воду» с аварийной АЭС «Фукусима-1», стоит проверить это на личном опыте.
Известия01:49

МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Камчаткой

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Ведомости02:20

Налог на роскошь 2021: эти машины добавят в список (Kia, VW и другие)

Что уже доступно Kia Carnival и Kia Stinger Kia Carnival четвертого поколения стал одой из самых ожидаемых новинок 2021 года, а также очередной моделью массового южнокорейского бренда, пополнившую список "роскошных" машин в России.
AutoNewsвчера в 03:48