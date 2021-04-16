В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение Японии о сбросе в океан воды с атомной станции, заявил, что японским официальным лицам, сообщившим, что «ничего не будет, если выпить эту воду» с аварийной АЭС «Фукусима-1», стоит проверить это на личном опыте.
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Что уже доступно Kia Carnival и Kia Stinger Kia Carnival четвертого поколения стал одой из самых ожидаемых новинок 2021 года, а также очередной моделью массового южнокорейского бренда, пополнившую список "роскошных" машин в России.