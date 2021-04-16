Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии

Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен в Бугульме в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Татарстана.