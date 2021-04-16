Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана в первом квартале 2021 года составили 65,5 млрд руб. Об этом на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов рассказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин.
Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен в Бугульме в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Татарстана.
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
По данным спецслужбы, 40-летний житель небольшого города Далматово (около 12 тысяч жителей) пытался с помощью "вредоносной программы" обойти защиту ресурсов министерства промышленности Омской области, институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях.