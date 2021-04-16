Алтайские депутаты обсудят с общественностью спорный закон о запрете энергетиков

Парламентарии решили привлечь к обсуждению данного вопроса общественность, чтобы она выразила мнение, стоит ограничивать продажу или нет Депутаты Алтайского заксобрания призвали жителей края обсудить законопроект о запрете продажи подросткам энергетиков и зажигалок, чтобы доработать его ко второму чтению.