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Известия

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Центральный банк (ЦБ) России 16 апреля отозвал лицензию у Интерпромбанка (Москва). Отмечается, что по величине активов банк занимал 151-е место в банковской системе государства.В источнике

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Несколько десятков вкладчиков пришли к головному офису банка «Нейва» в Екатеринбурге

ТАСС03:44

Банк России отозвал лицензию у Интерпромбанка

ПРАЙМ01:42

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Известия02:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

РИА Новости00:56

ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»

Life.ru01:50

ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка

RT на русском02:01

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Интерфакс23:52
Интересное

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ временно закрыть часть акватории Черного моря

МИД Украины выразил протест в связи с намерением России временно закрыть часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран и счел это нарушением норм международного права.
ТАССвчера в 10:37

Алтайские депутаты обсудят с общественностью спорный закон о запрете энергетиков

Парламентарии решили привлечь к обсуждению данного вопроса общественность, чтобы она выразила мнение, стоит ограничивать продажу или нет Депутаты Алтайского заксобрания призвали жителей края обсудить законопроект о запрете продажи подросткам энергетиков и зажигалок, чтобы доработать его ко второму чтению.
Толк01:58

МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Камчаткой

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Ведомости02:20