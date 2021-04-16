МИД Украины выразил протест в связи с намерением России временно закрыть часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран и счел это нарушением норм международного права.
Парламентарии решили привлечь к обсуждению данного вопроса общественность, чтобы она выразила мнение, стоит ограничивать продажу или нет Депутаты Алтайского заксобрания призвали жителей края обсудить законопроект о запрете продажи подросткам энергетиков и зажигалок, чтобы доработать его ко второму чтению.
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.