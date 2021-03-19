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ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у «Банка Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк), зарегистрированного в Краснодаре.В источнике
Комсомольская правда
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