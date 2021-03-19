РБКЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банкаБанк России отозвал лицензию на осуществление операций у «Банка Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк), зарегистрированного в Краснодаре.В источникеКомсомольская правдаРИА НовостиРосбалтОбщественная служба новостейПарламентская газетаФАНИзвестияТК ЗвездаФедералПрессПРАЙМБизнес журналПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию у краснодарского банкаВзгляд.ру01:44ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банкаКоммерсантъ01:50ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банкаРБК01:48Центробанк принял решение об отзыве лицензии у «ЮМК банка»Московский Комсомолец01:46Центробанк отозвал лицензию у «ЮМК банка»РЕН ТВ01:53Центробанк отозвал лицензию у ЮМК банкаКомсомольская правда01:37Центробанк отозвал лицензию у «ЮМК банка»Известия01:36Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться