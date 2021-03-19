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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у ЮМК банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЮМК банка, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
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ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка

Коммерсантъ01:50

ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банка

РБК02:12

ЦБ РФ отозвал лицензию у ЮМК банка

Интерфакс02:03

ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка»

Кубань 2402:38

ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка

Взгляд.ру01:44

ЦБ РФ отозвал лицензию у «ЮМК банка» за нарушение закона о терроризме

News.ru01:43

Центробанк отозвал лицензию у ЮМК Банка

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