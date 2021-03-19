ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у ЮМК банкаБанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЮМК банка, говорится в сообщении ЦБ.В источникеКомсомольская правдаОбщественная служба новостейТелеканал 360°Деловая газета. ЮгРосбалтРИАМОРадио SputnikВести.RuФАНУтроNewsТК ЗвездаФедералПрессPravda.RuREGNUMРеальное времяАргументы и ФактыРБКЦарьградПарламентская газетаЭксперт Северо-ЗападНародные новостиИзвестияАМИТЕЛПолитРоссияБизнес журналРБК КраснодарНовый ДеньРамблерПРАЙМLife.ruПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию у ЮМК банкаКоммерсантъ01:50ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банкаРБК02:12ЦБ РФ отозвал лицензию у ЮМК банкаИнтерфакс02:03ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка»Кубань 2402:38ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банкаВзгляд.ру01:44ЦБ РФ отозвал лицензию у «ЮМК банка» за нарушение закона о терроризмеNews.ru01:43Центробанк отозвал лицензию у ЮМК БанкаИзвестия01:36Показать ещёОценить13КомментироватьПоделиться