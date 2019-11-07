Экономика
ТК ЗвездаЦБ РФ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии у коммерческой организации «Чувашкредитпромбанк». Информация об этом появилась на сайте финансового регулятора.
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Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Экономика
Названа причина бедности большинства людей в мире
Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Космос
Космический корабль «Орел» получит многокупольную парашютную систему
Дни24 вчера в 03:28
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова опровергла слухи об ЭКО
В сети начали, как грибы после дождя, появились слухи о том, что семья пошла на ЭКО, чтобы на свет появился именно мальчик, о котором так мечтают звездные родители.
Вечерний курьер 14:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Наука
Учёные освоили биопечать кожи с кровеносными сосудами
Исследователи из Политехнического института Ренсселера в США разработали способ трёхмерной печати живой кожи с кровеносными сосудами.
Вести.Наука вчера в 01:07
Политика
Путин рассказал о «символизме» встречи на форуме в Омске
Как сообщает сайт Кремля, 7 ноября в Омске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 10:11
Политика
Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
Футбол
«Гент» победил «Вольфсбург», «Александрия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью
«Гент» с восемью очками лидирует в турнирной таблице. Далее идут «Вольфсбург» (5), «Сент-Этьен» (3) и «Александрия» (3).
Sport24.ru 16:59
Футбол
«АЗ Алкмар» забил пять голов «Астане» в матче Лиги Европы
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» проиграла «АЗ Алкмар» со счётом 0:5. Встреча состоялась в «Нур-Султане» на стадионе «Астана-Арена».
Чемпионат 12:46
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов.
RT на русском 10:00
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны.
Телепрограмма вчера в 07:24
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс 16:35
Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ 20:03
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Армия и оружие
Идлиб на грани восстания: жители протестуют против осады Кафр-Тахарима
Народная демонстрация в знак солидарности с жителями города Кафр-Тахарим прошла в центре города Идлиб 7 ноября, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 15:46
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Наука
Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа
ТАСС 04 ноября в 23:46
Игры
Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony
Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.
Gmbox.ru 06:55